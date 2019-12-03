На НТК ім. Віктора Баннікова відбувся футбольний турнір, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю

На НТК ім. Віктора Баннікова пройшов футбольний турнір серед спортсменів з інвалідністю.

Сьогодні на полі НТК ім. Віктора Баннікова київський міський центр "Інваспорт" та ДЮСШ "Прометей" за підтримки Української асоціації футболу провели футбольний турнір, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю.

У змаганнях взяли участь три команди – збірна "Прометей-КМЦ", сформована зі спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату (ДЦП), збірна спортсменів із вадами слуху та збірна АФІУ випускників школи "Динамо" та спортсменів з ампутацією. Згідно з форматом турніру, ігри проходили за коловим принципом. Кожна з команд зіграла по два матчі, що складалися з одного тайму тривалістю 30 хвилин.

Перед початком поєдинків головний спеціаліст КМЦ "Інваспорт" із роботи зі спортсменами з вадами слуху та ураженням опорно-рухового апарату Олександр Покусай сказав: "Ми вдячні Українській асоціації футболу за сприяння в організації цього турніру, за надане поле та високий рівень проведення змагань. Хлопці дуже задоволені. Тут головне не те, хто стане переможцем. Найголовніше, що спорстмени з різними проблемами можуть зустрітися на полі й побачити один одного, переконатися, що вони разом у футболі. Це елемент ресоціалізації, пристосування хлопців до повноцінного життя в нашому суспільстві".

У першому матчі збірна "Прометей-КМЦ" здолала збірну АФІУ з рахунком 1:0. У другому збірна з вадами слуху перемогла АФІУ – 5:2, а в третьому вона ж переграла "Прометей-КМЦ" – 2:1. Таким чином, переможцем змагань стала збірна спортсменів із вадами слуху, а її гравця Макара Букіна було визнано кращим захисником турніру.

Після завершення змагань відбулася урочиста церемонія нагородження учасників. У ній узяли участь перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко та віце-президент Асоціації футболу інвалідів України Борис Воскресенський. Вони вручили хлопцям м'ячі та пам'ятні подарунки від Української асоціації футболу.

Підбиваючи підсумки турніру, Вадим Костюченко сказав: "Ми дуже вдячні хлопцям, що вони обрали саме футбол. Завдяки футболу вони повернулися до повноцінного спортивного життя. Сьогодні ми побачили на полі запеклу боротьбу, спортсмени повністю викладалися у протистояннях між собою. До того ж я знаю, як вони працюють на тренуваннях, тут багато хто міг би повчитися. Я хотів би привітати всіх із чудовим турніром у перший день зими. Ми обов'язково зустрінемося весною, на вже розширеному всеукраїнському турнірі. Хочу подякувати хлопцям, що вони є дуже активними вболівальниками, які на стадіонах підтримують і національну, і молодіжні збірні України".

Також під час церемонії нагородження учасників турніру, присвяченого Міжнародному дню людей з інвалідністю, відзнаками Української асоціації футболу були нагороджені Дмитро Українець, Дмитро Сабуров та Олександр Покусай. Медалі за заслуги від УАФ отримали Віталій Кулібабенко та Борис Воскресенський. Таким чином Українська асоціація футболу відзначила їхній великий внесок у розвиток спорту для людей з інвалідністю.