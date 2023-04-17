"На гру Барселони вплинув стан газону. Перед матчем ми тренувалися на сухому полі. Мене багато критикували з приводу теми з газонами, але всі бачили його стан. Грати так важко, це шкодить видовищу. М'яч постійно застрягав. Навіть для Хетафе це погано. Важливо, щоб газон був хороший. Ми також звикли грати вечорами без сонця, це зрозуміло, але це не виправдання, і ми повинні повернутися на правильний шлях зараз.

Барселона вдруге поспіль втратила очки та 4,5 години не може забити

Ми взяли одне очко і це можна вважати непоганим результатом через те, наскільки нам було некомфортно. Думаю, що ми проводимо хороший сезон у Ла Лізі, але ми не повинні зупинятися. Будуть дуже важливі матчі. Зіграли не найкращий матч – це зрозуміло, але ми повністю виклалися. Це не так уже й погано, хоч ми й незадоволені", – цитує наставника "блаугранас" Marca.

Нагадаємо, що Барселона вдруге зіграла в нульову нічию в чемпіонаті. Підопічні Хаві продовжують лідирувати у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. Хетафе посідає 16 сходинку, випереджаючи зону вильоту всього на чотири пункти.

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