"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як мадридський Реал здобув чергову звитягу над Челсі, зробивши серйозну заявку на півфінал Ліги чемпіонів.

У протистоянні між Реалом і Челсі в поточному сезоні фаворит був очевидний. По-перше, тому що мадридці – визнані королі ЛЧ. По-друге, їхній суперник перебував у жахливій формі. Лондонці підходили до зустрічі, маючи за плечима 4-матчеву безвиграшну серію в АПЛ, причому кривдниками були аутсайдери та середняки.

Френк Лемпард змінив Грема Поттера на посту коуча "пенсіонерів", однак перший млинець виявився гливким – Челсі програв Вулверхемптону. Мадрид, своєю чергою, прорвався у чвертьфінал завдяки виносу Ліверпуля (5:2, 1:0), а минулого тижня "вершкові" ще й розбили Барселону на Камп Ноу (4:0). Здавалося, що шансів проти такого суперника ні в кого немає, однак Вільяреал на вихідних забив на Сантьяго Бернабеу тричі.

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Анчелотті та Лемпард вдалися до перевірених кадрових рішень

У поєдинку з Вільяреалом тренер "вершкових" рано зняв лідерів, та і мотивації у Ла Лізі "королівський клуб" вже немає. До матчу з Челсі команда підійшла свіжою й майже без втрат – зіграти не міг тільки травмований Менді. Карло Анчелотті не став нічого вигадувати у кадровому плані, повторивши склад із недавнього Класіко. Камавінга грав лівого фулбека, Родріго вийов у атаці, Вальверде – в опорній зоні, а Лунін – в запасі.

Френк Лемпард відмовився від експериментів з Галлахером у високій позиції та схемою 4-3-3, перебудувавшись у 3-5-2 (5-3-2 без м'яча). Чілвелл на лівому фланзі змінив Кукурелью, замість Галлахера опорну зону зміцнив Канте, а на вістрі атаки розташувались Феліш та Стерлінг. Мудрик, як і Хаверц, чекав на свій шанс у запасі.

Челсі здивував на старті

Від лондонців очікували на вже звичний депресивний футбол. Можливо, цього чекали і мадридці, що ледь не вилізло боком. Вже на 2-й хвилині Реал втягнувся всією командою на чужу половину й одразу ж отримав розрізний пас від Канте – Нголо вивів Феліша віч-на-віч. Жоау пробив у ближній кут, однак Куртуа врятував!

Ще за дві хвилини Канте протягнув м'яч крізь вільну зону у центрі поля, після чого віддав передачу на лівий край штрафного. Феліш же виконав простріл, який в останню мить вибив Алаба. Загалом, у перші 15-20 хвилині Челсі здорово працював у позиційному плані.

Гості стягували "вершкових" на фланг та відкривали простір у центрі, де Енцо Фернандес і Канте розганяли швидкі атаки. Як правило, вони одразу скеровували їх у протилежний фланг. Ізоляції для Чілвелла й Джеймса теж працювали, та й Феліш непогано чіплявся за м'яч у глибині. Все це проходило на високих обертах і з відчутним натхненням.

Реал віддав простір і карав у класичному стилі. Спрацював план, який приніс розгром Барселони

Поступово гра вирівнялась, однак в очі впадала величезна кількість простору. Дуже прикро, що Мудрик за такого футболу залишився у запасі. Досить швидко стало зрозуміло – Реал сам провокує такий режим.

Карло Анчелотті поставив у опорну зону Крооса та Вальверде, хоча це було доволі умовно й ситуативно. Головне, що там не було руйнівного Камавінги чи Чуамені. Ідея "бланкос" полягала у тому, щоб розкрити гру й звести її до перехідних фаз – Реал в них є найсильнішою командою планети. Точно такий же хід мадридці провернули в Ель Класіко.

І план працював. Адаптувавшись до гри Челсі, "вершкові" почали звичну карусель з довільною зміною позицій. Футболісти Реала відкривались у будь-яких зонах в залежності від ситуації. Знову круто проявляв себе Модріч, який перегризав тиск лондонців у центрі поля й став одним із моторів контргри "бланкос". Завжди відкритим був Кроос.

Зрештою, такий футбол вилився у гол на 22-й хвилині. Мадридці розтягнули Челсі на чужій третині, а Карвахаль в черговий раз відкрився у напівфланзі та виконав черпачок у штрафний. Вінісіус вже у падінні спробував проштовхнути м'яч у сітку – Кепа врятував, однак Бензема тут же добив. 1:0!

Челсі практично одразу відповів атакою з переведенням Енцо на правий фланг та прострілом Джеймса вздовж лінії воротарського. Стерлінг замикав, однак Мілітао в останню мить завадив пробити прицільно. М'яч рикошетом від нього пішов у ближній кут, але Куртуа врятував.

Це був останній момент Челсі у першому таймі. Надалі Реал володів ініціативою, нічого не дозволяючи супернику. До перерви "вершкові" провели аж 8 ударів лишень у площину, що є рекордом для одного тайму у цьому протистоянні (починаючи з 2003 року). Це мало конвертуватись мінімум у ще один гол.

Зокрема, пригадується небезпечний дальній постріл Феде на поперечкою. Крім того, на край штрафного вривались Родріго та Вінісіус – перший пробив у Кепу, а другий спробував підсікти м'яч вдовж воріт. Тьяго Сілва у падінні виніс сферу. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "бланкос".

Челсі спіткали невдачі по перерві. Лемпард намагався допомогти замінами, але тільки зробив гірше

Другий тайм розпочався в тому ж руслі, в якому завершувався перший. Реал продовжував розкатувати м'яч у своїх фірмових перепасовках з опусканнями Бензема, з трикутниками на правому фланзі й ізоляціями на лівому. На 50-й хвилині такий футбол вилився у фантастичний момент.

Вінісіус пройшов Джеймса та Фофана, покотив на Бензема, а той скинув м'яч на лінію штрафного під удар Модрічу – Лука закрутив у дальню дев'ятку, але трішечки не влучив!

А ще за кілька хвилин лондонці втратили Кулібалі. Каліду отримав пошкодження й змушений був покинути поле. Френк Лемпард випустив замість нього Кукурелью, причому Марк розташувався саме на позиції центрбека. Команда перебудувалася на схему з чотирма захисниками.

Це рішення вилилось у катастрофу – на 59-й хвилині іспанець проспав ривок Родріго за власною спиною, дозволивши йому прийняти закидання й втекти на побачення з Кепою. Чілвеллу довелося йти на фол останньої надії, збивши бразильця перед штрафним. Арбітр одразу ж показав червону картку.

Челсі залишився у меншості, а Лемпард за кілька хвилин перебудувався на базову схему. На 65-й хвилині він освіжив свої 3-5-1 Гаверцом і Чалобою, на 75-й хвилині Челсі знову змінив структуру. Лемпард посилив атаку, знявши з гри Тьягу Сілву й Канте – на полі з'явились Маунт і Галлахер. Мудрик на поле так і не вийшов.

Це аж ніяк не допомогло Челсі. В основний час другого тайму гості провели завдали два удари по воротах, але навіть важко згадати, коли вони були проведені. У компенсований же час Маунт міг відродити інтригу, отримавши простріл від Кукурельї й пробивши з лівого краю штрафного – втім, свіжий Рюдігер накрив удар у підкаті.

Реал у лайтовому режимі добив Челсі

На щастя для лондонців, Реал не особливо підіймав оберти. Можливо, в цьому була заслуга Челсі, адже блок 5-3-1 не дуже сприяв розтягуванню оборони. Ініціатива була за "вершковими", однак моментів практично не виникало.

Втім, заміни Карло Анчелотті знову поховали суперника Реала. Асенсіо вийшов на 71-й хвилині, а вже на 74-й забив другий гол у ворота Челсі! Він став наслідком розіграшу кутового, після якого Кроос віддав проникний пас на лівий край штрафного. Вінісіус звідти відкотив на дугу, а Марко звідти вистрілив у лівий нижній кут – 2:0!

У компенсований час господарі могли й третій гол забити. Кепа вибив подачу Алаби на голову Бензема, а той пробив над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "бланкос" з рахунком 2:0.

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