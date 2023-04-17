"На игру Барселоны повлияло состояние газона. Перед матчем мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с газонами, но все видели его состояние. Играть так тяжело, это вредит зрелищу. Мяч постоянно застревал. Даже для Хетафе это плохо. Важно, чтобы газон был хорош. Мы также привыкли играть по вечерам без солнца, это понятно, но это не оправдание, и мы должны вернуться на правильный путь сейчас.

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Мы взяли одно очко и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно. Думаю, что мы проводим хороший сезон в Ла Лиге, но мы не должны останавливаться. Будут очень важные матчи. Сыграли не лучший матч – это понятно, но мы полностью выложились. Это не так уж плохо, хоть мы и недовольны", – цитирует наставника "блаугранас" Marca.

Напомним, что Барселона во второй раз сыграла в нулевую ничью в чемпионате. Подопечные Хави продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 73 балла. Хетафе занимает 16 строчку, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

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