На гравців харківської Кобри було скоєно напад з використанням вогнепальної зброї, одного футболіста поранено

Після футзального матчу у Сумах між харківською Коброю та Food Centre-СумДУ на гравців гостей було скоєно напад.

Про це повідомляється на сторінці футзального клубу у Фейсбуці. Зазначається, що напад стався 14 грудня, а один з футболістів отримав кульове поранення в ногу.

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У поліцію заявив тренер команди. Він розповів, що конфлікт трапився між його гравцем, 17-річним жителем Сум та ще одним невідомим. Сайт національної поліції повідомляє, що правоохоронці поспілкувались з футболістом та його матір’ю. Мати хлопця попросила не проводити перевірок по повідомленню тренера.

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