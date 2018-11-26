Екс-футболіст Волині Задерецький визнаний винним у побитті дівчини

Футболіст Авангарда, який раніше грав за Волинь, Дмитро Задерецький у квітні 2017 року побив дівчину.

Луцький міськрайонний суд визнав півзахисника Авангарда Дмитра Задерецького винним в нанесенні легких тілесних ушкоджень дівчині, зазначено на сайті єдиного реєстру судових рішень України.

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Як повідомляється у матеріалах справи, під час словесного конфлікту дівчини та Задерецького, футболіст з метою заподіяння тілесних ушкоджень, умисно наніс постраждалій декілька ударів долонею руки по обличчю в ділянку лівого ока.

В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, штовхнув потерпілу об шафу, а потім, взявши за волосся, наніс ще декілька ударів долонею руки по обличчю, спричинивши дівчині тілесних ушкоджень та фізичного болю.

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Задерецький має виплатити постраждалій 8 тисяч гривень за моральну шкоду та 5 тисяч гривень за витрати на правову допомогу. Також футболіст отримав покарання у виді 150 годин громадських робіт.