toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Екс-гравець Чорноморця отримав умовний термін за крадіжку алкоголю

16:47 252 Читать на русском
Екс-гравець Чорноморця отримав умовний термін за крадіжку алкоголю
Андрій Чернов (другий зліва у верхньому ряду) / Соцмережі

Колишній футболіст Андрій Чернов був притягнутий до кримінальної відповідальності за крадіжку алкоголю.

Київський районний суд міста Одеси визнав Чернова винним у крадіжці вина у магазині та призначив покарання у вигляді умовного терміну тривалістю 1 рік.

Екс-футболіст Волині Задерецький визнаний винним у побитті дівчини

Як зазначається у вироку, Чернов, перебуваючи у одному з супермаркетів Одеси з невідомою особою, вирішив здійснити крадіжку трьох пляшок вина на загальну суму у 242 гривні, але був затриманий охоронцем.

Суд відхилив апеляцію Бендтнера у справі про побиття таксиста – гравець потрапить до в'язниці

Андрію Чернову 39 років. Раніше екс-захисник виступав за Чорноморець, Карпати, київський Арсенал та ряд інших українських клубів.

Теги
Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
29
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук