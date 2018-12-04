Екс-гравець Чорноморця отримав умовний термін за крадіжку алкоголю

Андрій Чернов (другий зліва у верхньому ряду) / Соцмережі

Колишній футболіст Андрій Чернов був притягнутий до кримінальної відповідальності за крадіжку алкоголю.

Київський районний суд міста Одеси визнав Чернова винним у крадіжці вина у магазині та призначив покарання у вигляді умовного терміну тривалістю 1 рік.

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Як зазначається у вироку, Чернов, перебуваючи у одному з супермаркетів Одеси з невідомою особою, вирішив здійснити крадіжку трьох пляшок вина на загальну суму у 242 гривні, але був затриманий охоронцем.

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Андрію Чернову 39 років. Раніше екс-захисник виступав за Чорноморець, Карпати, київський Арсенал та ряд інших українських клубів.