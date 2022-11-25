Нападник пропустив 5 поєдинків НБА через пошкодження. Але його віддані фанати відшукали іншу "причину" відсутності, яка породила не один мем.

Леброн Джеймс інвестує в Мілан – відомий баскетболіст вже має досвід у футболі

Напередодні проти Швейцарії зіграв хавбек Камеруну Бріан Мбеумо. Фанати одразу ж помітили схожість між ним та Леброном і почали жартувати, що баскетболіст не грає в НБА через участь на Мундіалі.

37-річний Джеймс відреагував на жарт: "Ну так, мені треба працювати і в інших місцях також".

На Мбеумо і Ко попереду чекають поєдинки групового етапу ЧС проти Сербії та Бразилії 28 листопада й 2 грудня відповідно.