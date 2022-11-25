Звезда баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал героем соцсетей после матча ЧМ Швейцария – Камерун (1:0).

Нападающий пропустил 5 поединков НБА из-за повреждения. Но его преданные фанаты отыскали другую "причину" отсутствия, породившей не один мем.

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Накануне против Швейцарии сыграл хавбек Камеруна Бриан Мбеумо. Фанаты сразу заметили сходство между ним и Леброном и начали шутить, что баскетболист не играет в НБА из-за участия в Мундиале.

37-летний Джеймс отреагировал на шутку: "Ну да, мне нужно работать и в других местах тоже".

Мбеумо и Ко впереди ждут поединки группового этапа ЧМ против Сербии и Бразилии 28 ноября и 2 декабря соответственно.