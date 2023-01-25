Мюллєр сам попросив не викликати його на найближчі матчі збірної Німеччини – відомі мотиви лідера Баварії
Нападник Баварії Томас Мюллєр пропустить березневий збір національної команди.
Керманич німців Хансі Флік домовився з 33-річним ветераном, що того не викликатимуть на найближчі матчі, інформує Bild.
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Мюллєр попросив про відпочинок задля кращих виступів на клубному рівні. Після провального ЧС-2022 нападник натякав на завершення кар'єри у збірній Німеччини, однак нещодавно спростував ці чутки. Наразі Томас зупинився на таких показниках у складі Бундестім – 121 матч, 44 голи та 40 асистів.
Нагадаємо, що Німеччина є господарем Євро-2024, тому команді не потрібно проходити відбір. У березні підопічні Фліка зіграють лише товариські матчі і поки навіть не мають затверджених суперників.
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