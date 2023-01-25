Керманич німців Хансі Флік домовився з 33-річним ветераном, що того не викликатимуть на найближчі матчі, інформує Bild.

Фьоллєр отримав посаду в збірній Німеччини

Мюллєр попросив про відпочинок задля кращих виступів на клубному рівні. Після провального ЧС-2022 нападник натякав на завершення кар'єри у збірній Німеччини, однак нещодавно спростував ці чутки. Наразі Томас зупинився на таких показниках у складі Бундестім – 121 матч, 44 голи та 40 асистів.

Нагадаємо, що Німеччина є господарем Євро-2024, тому команді не потрібно проходити відбір. У березні підопічні Фліка зіграють лише товариські матчі і поки навіть не мають затверджених суперників.

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