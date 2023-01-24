Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Баварія – Кельн – 1:1

Голи: Кімміх, 90 – Скірі, 4

Герта – Вольфсбург – 0:5

Голи: Сванберг, 4, Арнольд, 31 (п.), Вінд, 34, Баку, 72, Мармуш, 86

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2

Голи: Крамаріч, 11, 90+4 – Гірассі, 45+5, Ендо, 77

Вилучення: Ахамада, 78 (Штутгарт, друга жовта картка)

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Баварія на власному полі ледь не зганьбилась з Кельном. Гол на 4-й хвилині у ворота Зоммера закрутив інтригу. Мюнхенці протягом матчу володіли шаленою перевагою, створили з десяток моментів, але м'яч вперто не ліз у ворота "цапів". Однак, підопічні Нагельсманна бились до кінця і фортуна винагородила їх на останній хвилині матчу – Кімміх завдяки рикошету врятував "Ротен" від поразки. Друга поспіль нічия добряче скоротила відрив від конкурентів.

Вольфсбург на виїзді розгромив Герту. Берлінці загрузли у підвалинах турнірної таблиці, в той час як "вовки" здобули вже 6 перемогу поспіль і не знають смаку поразку дев'ять матчів. Сванберг відкрив рахунок вже на початку матчу, а в середині тайму Арнольд з пенальті, а Вінд з гри протягом трьох хвилин зняли всі питання щодо переможця. По перерві відзначився Баку, а згодом Маршум забив останній цвях у труну "Старої дами" – втриматись на своєму місці Сандро Шварцу буде ой як непросто.

У ще одному матчі Хоффенхайм розписав бойову нічию зі Штутгартом. Господарі першими вийшли вперед, але пропустили на 5-й доданій до першого тайму хвилині. В середині другої сорокап'ятихвилинки "шваби" подвоїли свій успіх. Майже одразу другу жовту картку побачив перед собою Ахамада, залишивши гостей у меншості. Здавалось, Штутгарт вистоїть і завоює цього вечора три очки, проте іншої думки був Крамаріч, який у доданий час зумів оформити дубль і врятувати нічию для Хоффе.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ