Знаменитий німецький форвард Руді Фьоллєр ще раз повертається в Бундестім.

Фьоллєр стане новим директором збірної Німеччини, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу. Колишній форвард розпочне роботу 1 лютого.

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Руді замінив на посаді Олівера Бірхоффа, якого зробили винним у невдалому виступі Бундестім на ЧС-2022. Він відповідатиме за підготовку збірної до домашнього Євро-2024.

Фьоллєр виступав за збірну Німеччини в 1982-94 роках і став чемпіоном світу-1990. На початку нульових Руді був головним тренером Бундестім, з якою дійшов до фіналу ЧС-2002.