Мюллєр провів 300-й матч у складі Баварії в Бундеслізі

Для форварда мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра поєдинок із Ганновером у 15-му турі Бундесліги став ювілейним.

29-річний нападник провів свій 300-й матч у футболці Баварії в німецькому чемпіонаті. Про це повідомляє офіційний твіттер мюнхенців.

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Цей результат дозволяє Мюллєру перебувати на 14-й сходинці в списку гвардійців "ротен". Абсолютним рекордсменом за кількістю матчів у Бундеслізі є легендарний воротар Зепп Майєр, який у 1965-1980 рр. зіграв 473 поєдинки за Баварію у чемпіонаті.

За матчами у всіх турнірах Томас Мюллєр перебуває на 11-му місці (463 поєдинки). Лідирує – Олівер Кан (632 матчі).