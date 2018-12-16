toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Мюллєр провів 300-й матч у складі Баварії в Бундеслізі

00:11 63 Читать на русском
Мюллєр провів 300-й матч у складі Баварії в Бундеслізі
Томас Мюллєр / Reuters

Для форварда мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра поєдинок із Ганновером у 15-му турі Бундесліги став ювілейним.

29-річний нападник провів свій 300-й матч у футболці Баварії в німецькому чемпіонаті. Про це повідомляє офіційний твіттер мюнхенців.

Шальке без Коноплянки втратив очки в Аугсбурзі, Баварія розгромила Ганновер

Цей результат дозволяє Мюллєру перебувати на 14-й сходинці в списку гвардійців "ротен". Абсолютним рекордсменом за кількістю матчів у Бундеслізі є легендарний воротар Зепп Майєр, який у 1965-1980 рр. зіграв 473 поєдинки за Баварію у чемпіонаті.

За матчами у всіх турнірах Томас Мюллєр перебуває на 11-му місці (463 поєдинки). Лідирує – Олівер Кан (632 матчі).

Німеччина15 турАВД-Арена (Гановер )

Ганновер - Баварія: Субота 15 грудня 2018

Ганновер
Матч завершено
0 : 4
Баварія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Німеччина Ганновер - Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
6
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук