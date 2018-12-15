Шальке без Коноплянки втратив очки в Аугсбурзі, Баварія розгромила Ганновер

У перших суботніх матчах 15-го туру німецької Бундесліги були зафіксовані розгром Ганновера Баварією, нічиї у матчах Шальке з Аугсбургом та Хоффенхайма з Борусією М, а також сенсаційні перемоги аутсайдерів.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019/ 15-й тур

Аугсбург – Шальке – 1:1

Голи: Грегоріч, 13 – Каліджурі, 52

Ганновер – Баварія – 0:4

Голи: Кімміх, 2, Алаба, 29, Гнабрі, 53, Лєвандовскі, 62

Фортуна – Фрайбург – 2:0

Голи: Айхан, 55, 79

Хоффенхайм – Борусія – 0:0

Штутгарт – Герта – 2:1

Голи: Гомес, 64, 76 – Міттельштадт, 38

Доменіко Тедеско після появи чуток про підготовку відходу Коноплянки з Шальке не вніс Євгена навіть у заявку, за що поплатився очками. Аугсбург вже на 13-й хвилині вийшов уперед зусиллями Грегоріча, який добив м'яч у порожні ворота після відскоку. Щоправда, Тойхерт вже у наступній атаці забив гол у відповідь, але його не зарахували через офсайд. Тим не менш, гості відігралися: на 53-й хвилині Даніель Каліджурі підхопив м'яч та пробив з-за меж штрафного точно в лівий нижній кут – 1:1. Цей гол виявився останнім у матчі.

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Баварія не мала жодних проблем на виїзді у Ганновері. Початок розгрому поклав Йозуа Кімміх, який зіграв після відскоку й відкрив рахунок вже на 2-й хвилині. На 29-й Алаба потужним пострілом з-за меж штрафного у "дев'ятку" подвоїв перевагу, а у другому таймі голи Гнабрі та Лєвандовскі оформили кінцевий результат – 0:4.

У паралельних зустрічах Фортуна вдома перемогла Фрайбург завдяки двом м'ячам з кутових у другому таймі, а Хоффенхайм та Борусія М так і не змогли забити один одному. Штутгарт же у рідних стінах здобув вольову звитягу над Гертою: на красиву результативну комбінацію з голом Міттельштадта на 38-й хвилині Маріо Гомес відповів двом ефектними замиканнями на 64-й та 76-й – 2:1.

Таким чином, Борусія М та Баварія набрали по 30 очок, займаючи друге-третє місця. Хоффенхайм з 23 заліковими балами обійшов Герту за різницею м'ячів, увірвавшись у зону Ліги Європи та опустивши берлінців на сьому сходинку. Фрайбург, Шальке та Аугсбург мають по 17, 15 та 14 пунктів відповідно, займаючи дванадцяту-чотирнадцяту позиції. Штутгарт набрав 14 очок та піднявся на п'ятнадцяте місце, а нижче йде Фортуна – у неї на два очки менше. Ганновер опустився на дно турнірної таблиці.