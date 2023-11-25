Очередным пополнением в лазарете стал полузащитник Мейсон Маунт, сообщает The Athletic.

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Во время последнего обследования новичок МЮ пожаловался на боль в икроножной мышце. Для Маунта это вторая травма после перехода из Челси за 60 млн фунтов. Адаптация 24-летнего хавбека на Олд Траффорд складывается очень тяжело – ни одного гола и всего один ассист в 12 матчах.

Ожидается, что Маунт пропустит до месяца. Ближайшие матчи Юнайтед – Эвертон, Галатасарай в ЛЧ, Ньюкасл и Челси, родной клуб Мейсона.

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