Аталанта хоче отримати за Расмуса Хьойлунда чисті гроші та відмовляється від обміну гравцями.

Манчестер Юнайтед шукає спосіб вигідно підписати Хьойлунда. Англійський клуб запропонував Аталанті двох футболістів, як частину компенсації за форварда, повідомляє The Athletic. "Жертвами" стали Фред і Донні ван де Беек.

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Аталанта відповіла категоричною відмовою. Італійці хочуть отримати 100 мільйонів євро компенсації за 20-річного форварда. МЮ вважає таку суму завищеною, тому переговори наразі далекі від звершення.

Расмус Хьойлунд зіграв за Аталанту в минулому сезоні в 42 поєдинках. В його активі 16 голів та сім результативних передач. Контракт нападника з італійським клубом чинний до 2027 року.