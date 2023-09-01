МЮ вчора продав Хендерсона в Крістал Пелас. Голкіпер підписав контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт "орлів". Інсайдери додають, що "дияволи" отримали від продажу 15 мільйонів фунтів, а ще 5 млн можуть капнути на рахунок у вигляді бонусів.

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Манчестер Юнайтед швидко знайшов заміну. Алтай Баїндир перейшов з Фенербахче в МЮ, підписавши угоду на 4 роки, інформує офіційний сайт клубу. За інформацією Sky Sports, трансфер обійшовся "червоним" у 4,3 мільйона фунтів.

Баїндир покликаний стати дублером Онана. Він був першим номером Фенера до травми навесні. Хендерсон до 26 років не дочекався повноцінного шансу в основі Юнайтед, хоча чудово показав себе в оренді у Шеффілд Юнайтед.