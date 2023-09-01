МЮ вчера продал Хендерсона в Кристал Пелас. Голкипер подписал контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт "орлов". Инсайдеры добавляют, что "дьяволы" получили от продажи 15 миллионов фунтов, а еще 5 млн могут капнуть на счет в виде бонусов.

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Манчестер Юнайтед быстро нашел замену. Алтай Баиндыр перешел из Фенербахче в МЮ, подписав соглашение на 4 года, информирует официальный сайт клуба. По информации Sky Sports, трансфер обошелся "красным" в 4,3 миллиона фунтов.

Байындыр призван стать дублером Онана. Он был первым номером Фенера до травмы весной. Хендерсон до 26 лет не дождался полноценного шанса в основе Юнайтед, хотя прекрасно показал себя в аренде у Шеффилд Юнайтед.