Воротар Ноттінгем Форест Дін Хендерсон, орендований у Ман Юнайтед, став одним із головних героїв соцмереж після звитяги над Ліверпулем у 13-му турі АПЛ.

"Ліс" створив головну сенсацію тур чемпіонату Англії, мінімально перегравши команду Юргена Клоппа завдяки влучному пострілу Авонії.

Ноттінгем Форест – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

До звитяги долучився і голкіпер Дін Хендерсон, який здійснив 6 сейвів. Після фінального свистка він, як і весь Ноттінгем Форест, не стримував емоцій. 25-річний англієць навіть показав середній палець фанатам Ліверпуля, які завітали на Сіті Граунд.

Dean Henderson to the Liverpool fans pic.twitter.com/w1oyLBsIfI — ??? ???’? ???? (@TenHagBalI) October 22, 2022

До слова, оренда Діна з МЮ розрахована до літа. У поточному сезоні кіпер провів 12 поєдинків в АПЛ, 3 з яких відстояв на нуль. Ноттінгем йде у зоні вильоту з 9 очками.

Ліверпуль програв найгіршій команді АПЛ – героїчний Аліссон не врятував від 38-річного прокляття