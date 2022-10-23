Голкіпер МЮ показав середній палець фанатам Ліверпуля після перемоги над мерсисайдцями
Воротар Ноттінгем Форест Дін Хендерсон, орендований у Ман Юнайтед, став одним із головних героїв соцмереж після звитяги над Ліверпулем у 13-му турі АПЛ.
"Ліс" створив головну сенсацію тур чемпіонату Англії, мінімально перегравши команду Юргена Клоппа завдяки влучному пострілу Авонії.
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До звитяги долучився і голкіпер Дін Хендерсон, який здійснив 6 сейвів. Після фінального свистка він, як і весь Ноттінгем Форест, не стримував емоцій. 25-річний англієць навіть показав середній палець фанатам Ліверпуля, які завітали на Сіті Граунд.
До слова, оренда Діна з МЮ розрахована до літа. У поточному сезоні кіпер провів 12 поєдинків в АПЛ, 3 з яких відстояв на нуль. Ноттінгем йде у зоні вильоту з 9 очками.
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