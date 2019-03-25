Угорщина – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 24 бер 230
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Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр
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Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертаєтьсяІспанія — 24 бер 3894
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Кокаїн на матчі Англія – Чехія: скандальне розслідування з туалетів легендарного УембліАнглія — 24 бер 1019
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Відбір до Євро-2020: Угорщина з Кадаром перемогла Хорватію, Ізраїль переграв АвстріюЄвро-2020 — 24 бер 4801
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Люксембург – Україна: у "жовто-синіх" знову втрати – Кравець покинув розташування командиЄвро-2020 — 24 бер 10523