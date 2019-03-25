Угорщина – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Угорщина перемогла Хорватію у 2 турі кваліфікації на Євро-2020 (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі групи Е Угорщина приймала Хорватію. Віце-чемпіони світу швидко вишли вперед, але ще у першому таймі угорці, у складі яких весь матч відіграв захисник Динамо Тамаш Кадар, зрівняли рахунок.

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У другому таймі господарі завдяки голу Паткая на 76-й хвилині здобули перемогу. Після 2 турів у групі Е 4 команди мають по 3 очки, включно з Угорщиною та Хорватією.