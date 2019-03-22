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Австрія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу

10:56 247 Читать на русском
Австрія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Пйонтек приніс перемогу полякам / Reuters

Збірна Польщі на виїзді мінімально переграла збірну Австрії. Дивіться відео забитого гола і найкращих моментів матчу.

 
Кшиштоф Пйонтек 69’

Євро-2020, кваліфікація

1-й тур, група G

Австрія – Польща – 0:1

Гол: Пйонтек, 69

Євро-2020: Польща перемогла Австрію завдяки голу Пйонтека – Кендзьора став співавтором взяття воріт

Перший тайм був за австрійцями, які мали кілька нагод, аби відзначитись. Ситуація змінилась після появи на полі Кшиштофа Пйонтека, який додав в активності попереду та приніс перемогу полякам. В гольовій атаці взяв участь і гравець Динамо Томаш Кендзьора, який потужно пробив з меж штрафного, воротар впорався з ударом, але на добиванні першим був Пйонтек.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Австрія Австрія Австрія - Польща Польща Польща
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