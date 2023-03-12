Мудрику подготовили сенсационную роль – как Поттер подставил и спас украинца
21:01 - Читати українською
"Футбол 24" на своем YouTube-канале продолжает рассказывать об успехах украинцев на евроарене.
завершено
39’ Пэтсон Дака
87’ Ваут Фас
Бен Чилвелл 11’
Кай Хаверц 45+6’
Матео Ковачич 77’
11’ Бен Чилвелл
39’ Пэтсон Дака
45+6’ Кай Хаверц
77’ Матео Ковачич
87’ Ваут Фас
Сегодняшнее видео – о Михаиле Мудрике, который отметился дебютным результативным действием в АПЛ, отдав ассист в матче против Лестера (3:1). Главный тренер Челси Грэм Поттер решил использовать украинца на необычной позиции, что и дало результат. Юрий Гаврищак и Тарас Котив проанализировали первый персональный успех экс-звезды Шахтера в Лондоне. Смотрите видео на нашем YouTube.
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