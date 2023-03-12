Сегодняшнее видео – о Михаиле Мудрике, который отметился дебютным результативным действием в АПЛ, отдав ассист в матче против Лестера (3:1). Главный тренер Челси Грэм Поттер решил использовать украинца на необычной позиции, что и дало результат. Юрий Гаврищак и Тарас Котив проанализировали первый персональный успех экс-звезды Шахтера в Лондоне. Смотрите видео на нашем YouTube.