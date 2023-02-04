Наставник Челсі пояснив швидку заміну Мудрика – причина не у якості гри
Головний тренер "синіх" Грем Поттер підсумував результат матчу 22-го туру АПЛ проти Фулхема (0:0).
"Ти повинен забивати, щоб отримати щось більше. Челсі цього не зробив. Загалом я розчарований просто через втрату очок. У нашому перформансі були позитивні моменти. Однак, все ще потрібно вдосконалюватися.
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Було 2-3 хороші можливості, потрібно завершувати їх, робити різницю у фінальній третині.
Мудрик? Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня, він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ризикувати ним. У нас були заміни, Мадуеке добре ввійшов у гру", – цитує Поттера BeIn Sports.
Нагадаємо, у матчі проти Фулхема Мудрик вперше вийшов у старті і провів на полі 45 хвилин. У перерві українця замінили.
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