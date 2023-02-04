"Ти повинен забивати, щоб отримати щось більше. Челсі цього не зробив. Загалом я розчарований просто через втрату очок. У нашому перформансі були позитивні моменти. Однак, все ще потрібно вдосконалюватися.

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Було 2-3 хороші можливості, потрібно завершувати їх, робити різницю у фінальній третині.

Мудрик? Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня, він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ризикувати ним. У нас були заміни, Мадуеке добре ввійшов у гру", – цитує Поттера BeIn Sports.

Нагадаємо, у матчі проти Фулхема Мудрик вперше вийшов у старті і провів на полі 45 хвилин. У перерві українця замінили.

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