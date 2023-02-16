Колишній хавбек Челсі Джо Коул дорікнув Михайлу Мудрику за незібрані дії під час гольової атаки Борусії Д у матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

"Мудрик повинен взяти частину вини за гол на себе. Коли ти атакувальний гравець, то на стандартах часто думаєш: "Гаразд, я постою перед карним майданчиком. Можливо, м'яч прилетить сюди, і я зможу забити гол".

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Але щойно ти розумієш, що м'яч вибили далеко, то вмикайся в оборону. Натомість Мудрик просто дозволяє Адейємі втекти від нього. Я знаю, що швидкі гравці часто можуть втрачати концентрацію, бо переконані, що завдяки своєму прискоренню перекриють деякі огріхи", – цитує Коула Metro.

Нагадаємо, для Мудрика це був четвертий матч за Челсі. Українець поки не відзначався результативними діями і тричі поспіль був замінений.

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