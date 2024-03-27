Збірна України виконала поставлене перед собою завдання і напередодні виборола путівку на чемпіонат Європи. У вирішальному матчі плей-офф відбору підопічні Сергія Реброва оформили камбек з ісландцями (2:1), поступаючись по ходу зустрічі.

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Одним з героїв поєдинку став Михайло Мудрик, який забив вирішальний гол на 84-й хвилині. Після гри вінгер Челсі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram прокоментував тріумф "синьо-жовтих": "Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро".

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України виступатиме у групі Е, де її суперниками будуть Бельгія, Словаччина та Румунія. Континентальна першість триватиме з 14 червня по 14 липня на полях Німеччини.

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