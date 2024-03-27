Сборная Украины выполнила поставленную перед собой задачу и накануне завоевала путевку на чемпионат Европы. В решающем матче плей-офф отбора подопечные Сергея Реброва оформили камбэк с исландцами (2:1), уступая по ходу встречи.

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Одним из героев поединка стал Михаил Мудрик, который забил решающий гол на 84-й минуте. После игры вингер Челси на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал триумф "сине-желтых": "Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро".

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины будет выступать в группе Е, где ее соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния. Континентальное первенство продлится с 14 июня по 14 июля на полях Германии.

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