"Про Мудрика. Дуже радий, що він в одному із найкращих чемпіонатів. Тепер він як губка має все вбирати в себе і прогресувати, ставати стабільним гравцем основи.

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Мудрик талант – це факт. Коштує чи не коштує він цих грошей – вже не важливо. Все в його руках, ногах… хоча ні, в голові", – написав Левченко у своєму твіттері.

Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

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