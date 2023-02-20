Керманич Челсі Грем Поттер мав об'єктивні причини, щоб залишити Михайла Мудрика та ще низку іменитих гравців на лаві запасних у матчі проти Саутгемптона (0:1).

Медштаб команди порадив наставнику не випускати Мудрика, Тьягу Сілву, Джеймса і Хаверца з перших хвилин, інформує The Telegraph.

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Четвірка раніше встигла провести 2 матчі упродовж тижня, тому у разі великих навантажень ризикувала отримати травми. Поттер послухав лікарів, чим неабияк вразив керівництво Челсі. Боси лондонців захоплені, що тренер поставив здоров'я гравців вище за свої інтереси. Щоправда, "сині" програли найгіршій команді АПЛ, а Мудрика і Хаверца таки довелося кидати в бій по перерві.

Попри всі невдачі, позиція Поттера залишається міцною. Керівники Челсі цінують спокій і мужність 47-річного фахівця, який посеред сезону змінив "затишний" Брайтон на хаос Стемфорд Брідж. Лондонці добре пам'ятають, що навіть Хосеп Гвардіола мав проблеми на старті кар'єри в Манчестер Сіті.

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