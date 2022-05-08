Українець відіграв потужний матч проти Лестера, забив дебютний м'яч, але на 66-й хвилині попросив заміну.

Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2

"Ми сподіваємося, що у Мико просто судома. Було б дуже добре, якщо це справді так", – сказав Лемпард в коментарі прес-службі Евертона.

Здоров'я Миколенка неабияк хвилює і головного тренера збірної України Олександра Петракова, адже вже 1 червня повинен відбутися матч проти Шотландії в рамках півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту