Лемпард оцінив складність травми Миколенка – збірній України незабаром грати у плей-офф за вихід на ЧС
8 травня 22:35 - Читать на русском
Керманич Евертона Френк Лемпард спробував заспокоїти фанатів щодо стану Віталія Миколенка.
Українець відіграв потужний матч проти Лестера, забив дебютний м'яч, але на 66-й хвилині попросив заміну.
Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2
"Ми сподіваємося, що у Мико просто судома. Було б дуже добре, якщо це справді так", – сказав Лемпард в коментарі прес-службі Евертона.
Здоров'я Миколенка неабияк хвилює і головного тренера збірної України Олександра Петракова, адже вже 1 червня повинен відбутися матч проти Шотландії в рамках півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу.
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