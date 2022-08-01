Сага з переходом півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика у топ-чемпіонат потроху втомлює. Складається враження, що 21-річна зірка "гірників" стала заручником чиїхось ігор. Відхилена 20-мільйонна пропозиція Брентфорда, відмова Ювентусу і низці клубів на тлі переговорів з Байєром, практично погоджений контракт з "фармацевтами", втілити який у життя постійно щось заважає.

Шахтар чи Байєр: Мудрик цього тижня має дізнатись, у якому клубі розпочне новий сезон

За інформацією Foot Mercato, такою невизначеністю вирішила скористатись Ніцца, у таборі якої українця називають не інакше як "новий Неймар". Досвідчений наставник французького клубу Люсьєн Фавр вміє працювати з молодими зірками і дуже хотів би бачити Мудрика у своїй команді. Ціна у 20 млн євро зовсім не лякає "орлят".

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас заявив, що цей тиждень має стати вирішальний для Михайла – планується фінальний раунд переговорів між Шахтарем і Байєром. Однак поява третього гравця на трансферній арені може знову змішати всі карти.

До слово, новий сезон Ліги 1 Ніцца, яка у минулому чемпіонаті фінішувала п'ятою, розпочне 7 серпня виїзним матчем проти Тулузи.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?