Атакувальний півзахисник Челсі під час боротьби за місце у стартовому складі команди Грема Поттера не забуває про батьківщину.

Михайло Мудрик у соцмережах показав свої бутси, у яких виходить на футбольне поле. На взутті є шнурівки синього та жовтого кольору, напис "будь хоробрим", а також прапор України, що нагадує футболісту про рідну землю.

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"Щодня, коли я взуваю свої бутси, то думаю про свою країну", – написав Мудрик в Instagram, додавши емодзі прапора України.

До слова, вже 26 березня Михайло може зіграти на Вемблі проти збірної Англії. Україна протистоятиме команді Гарета Саутгейта в поєдинку відбору на чемпіонат Європи-2024.

Нагадаємо, у складі Челсі 22-річний Мудрик зіграв 7 матчів та віддав 1 гольовий пас. Це сталося в останньому поєдинку АПЛ проти Лестера. Челсі набрав 37 очок і посідає 10 місце турнірної таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 11 пунктів.

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