Атакующий полузащитник Челси во время борьбы за место в стартовом составе команды Грэма Поттера не забывает о родине.

Михаил Мудрик в соцсетях показал свои бутсы, в которых выходит на футбольное поле. На обуви есть шнуровки синего и желтого цвета, надпись "будь храбрым", а также флаг Украины, напоминающий футболисту о родной земле.

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"Каждый день, когда я обуваю свои бутсы, то думаю о своей стране", – написал Мудрик в Instagram, добавив эмодзи флага Украины.

К слову, уже 26 марта Михаил может сыграть на Уэмбли против сборной Англии. Украина будет противостоять команде Гарета Саутгейта в поединке отбора на чемпионат Европы-2024.

Напомним, в составе Челси 22-летний Мудрик сыграл 7 матчей и отдал 1 голевой пас. Это произошло в последнем поединке АПЛ против Лестера. Челси набрал 37 очков и занимает 10 место турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 пунктов.

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