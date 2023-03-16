Сьогодні портал Transfermarkt провів оновлення сторінок багатьох футболістів. Зміни стосувалися і деяких українців, які взимку змінили клуби.

Перша результативна дія Мудрика за Челсі, Зінченко продовжує лідерство, Маліновський не витягнув Марсель

Михайло Мудрик після переходу в Челсі "набрав" 20 мільйонів євро і закріпився в статусі нашого найдорожчого легіонера (60 млн). Впевнену другу сходинку утримує захисник Арсенала Олександр Зінченко, якому додали 8 млн (40 після 32).

Потім ідуть Миколенко, Циганков і Маліновський, але їхня ціна поки не змінювалась. Ілля Забарний через травму навіть не встиг дебютувати за Борнмут, проте статус гравця АПЛ вже впливає на оцінку – +3 млн для вихованця Динамо (18 після 15). Топ-10 замикають Яремчук, Матвієнко, Трубін, Бущан і Довбик (двоє останніх ділять одну сходинку з 10 млн євро).

Нагадаємо, що Transfermarkt дає суто формальну оцінку футболістам, орієнтуючись на вік, рівень виступів і статус команди. Яскравий приклад – Челсі віддав за Мудрика 70+30 млн євро, коли цінник зірочки Шахтаря за порталом складав 40 млн. Натомість Жирона забрала "22-мільйонного" Циганкова з Динамо всього за 5 млн+бонуси, оскільки контракт з киянами завершувався вже влітку.

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