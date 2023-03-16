Сегодня портал Transfermarkt провел обновление страниц многих футболистов. Изменения коснулись и некоторых украинцев, которые зимой сменили клубы.

Первое результативное действие Мудрика за Челси, Зинченко продолжает лидерство, Малиновский не вытащил Марсель

Михаил Мудрик после перехода в Челси "набрал" 20 миллионов евро и закрепился в статусе нашего самого дорогого легионера (60 млн). Уверенную вторую строчку удерживает защитник Арсенала Александр Зинченко, которому прибавили 8 млн (40 после 32).

Затем идут Миколенко, Цыганков и Малиновский, но их цена пока не менялась. Илья Забарный из-за травмы даже не успел дебютировать за Борнмут, однако статус игрока АПЛ уже влияет на оценку – плюс 3 млн для воспитанника Динамо (18 после 15). Топ-10 замыкают Яремчук, Матвиенко, Трубин, Бущан и Довбик (двое последних делят одну строчку с 10 млн евро).

Напомним, что Transfermarkt дает чисто формальную оценку футболистам, ориентируясь на возраст, уровень выступлений и статус команды. Яркий пример – Челси отдал за Мудрика 70+30 млн евро, когда ценник звездочки Шахтера по порталу составлял 40 млн. Жирона забрала "22-миллионного" Цыганкова из Динамо всего за 5 млн+бонусы, поскольку контракт с киевлянами завершался уже летом.

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