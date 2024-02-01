"Челсі виглядав так, ніби їм байдуже, що вони програють. Це те, що я побачив, вони були такими поганими. Вони виглядали так, ніби їх не хвилює програш. Бенуа Бадіашиль показав, мабуть, найгіршу гру центрального захисника, яку я бачив у АПЛ за останні два сезони. Він був жахливим.

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Чілвелл не був чудовим, а потім вийшов Мудрик – він нічого не навчився. Михайло натикається на суперників, вибиває м’яч з гри. Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект. Тьягу Сілва був жалюгідним. Ви витрачаєте мільярд фунтів на гравців, а у вас майже 40-річний центральний захисник. Енцо Фернандес був жалюгідним. Мойсес Кайседо був жалюгідним. Аксель Дісасі – я можу продовжувати, тому що вся команда не була на висоті", – поділився Агбонлахор у коментарі talkSport.

Нагадаємо, Мудрик з'явився на полі в поєдинку 22-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:4) на старті другого тайму. Михайло одразу міг забити, але втратив шикарну нагоду після передачі Гюсто.

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