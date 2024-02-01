"Челси выглядел так, будто им безразлично, что они проиграют. Это то, что я увидел, они были такими плохими. Они выглядели так, будто их не волнует проигрыш. Бенуа Бадиашиль показал, пожалуй, худшую игру центрального защитника, которую я видел в АПЛ за последние два сезона. Он был ужасен.

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Чилвелл не был великолепен, а потом вышел Мудрик – он ничего не научился. Михаил натыкается на соперников, выбивает мяч из игры. Непохоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект. Тьягу Силва был жалким. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, а у вас почти 40-летний центральный защитник. Энцо Фернандес был жалок. Мойсес Кайседо был жалким. Аксель Дисаси – я могу продолжать, потому что вся команда не была на высоте", – поделился Агбонлахор в комментарии talkSport.

Напомним, Мудрик появился на поле в поединке 22-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:4) на старте второго тайма. Михаил сразу мог забить, но упустил шикарную возможность после передачи Гюсто.

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