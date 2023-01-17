"Мудрик – професіональний футболіст, і в будь-якого гравця бувають такі зміни в житті, які можуть бути і несподіваними, і тими, до яких готуються. Він дозрів для переходу, він жив цим останні, напевно, кілька місяців, готував себе до цього. Пропозиція дуже хороша, вона десь навіть і зобов'язує, оскільки, скажімо прямо, не всі ми вірили, що відбудеться трансфер саме на цій позначці.

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Але для клубу склалося дуже вдало – витримали нерви, тиск великих команд, свою позицію. І показали, що Шахтар вміє продавати гравців. Менеджмент донецького клубу цього разу спрацював на десять балів із десяти можливих. Сподіваюся, що таланту і працьовитості вистачить у нього, щоб рости ще далі.

Друге – крім відповідальності цей трансфер показав, що наш український футбол за правильного підходу і належної уваги до дитячо-юнацького футболу може ростити таких зірок", – поділився Сопко в інтерв'ю Footboom.

Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

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