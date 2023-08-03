Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов на заміну ще у першому таймі та взяв участь у гольовій атаці.

Товариський матч. Чикаго, 3 серпня

Челсі – Борусія Д – 1:1

Голи: Берстоу, 89 – Вольф, 80

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У ніч на четвер, 3 серпня, в Чикаго відбувся товариський матч між Челсі та дортмундською Борусією. За синіх зіграв український хавбек Михайло Мудрик, він вийшов на заміну на 22-й хвилині замість травмованого Крістофера Нкунку.

Мудрик кілька разів вмикав фірмову швидкість на фланзі з подальшими подачами до штрафного майданчика. Саме Михайло на 89 хвилині виконав штрафний, після якого Челсі зумів зрівняти рахунок – головою забив 19-річний Мейсон Барстоу. Оцінка від статистичних порталів коливається в межах 6,8 – 7,2.

До слова, цього літа Мудрик забив свій перший гол у складі Челсі, вразивши ворота Брайтона в товариській грі, яка завершилась перемогою лондонців з рахунком 4:3.

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