"Чому писав Артему Дзюбі? Була дуже велика агресія і вона залишається, природно. Я просто ненавиджу таких людей. Я йому написав спочатку в директ. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я першого дня війни.

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Через два-три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної. Інформаційна війна теж дуже важлива. Якби вони підтримали, люди б їх послухали. Можна було б урятувати сотні людських життів. Але вони цього не відстрілюють, не розуміють. Я не збагну, що у цих людей у ​​голові. Ми говорили про це з Андрієм Ярмоленком. Їх усіх там не посадять за висловлювання.

Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він сам не побоявся. Я шукав контакти із Дзюбою, дзвонив, писав – заблокований скрізь", – поділився Миколенко у програмі Отдушивдушу.

Нагадаємо, Дзюба став на захист російського нападу на Україну, через що мав словесну перепалку з Віталієм Миколенком. УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою.

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