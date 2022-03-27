"Можна було б урятувати сотні людських життів": Миколенко пояснив, чому намагався звернутись до російських футболістів
Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про свої спроби достучатись до капітана збірної Росії Артема Дзюби.
"Чому писав Артему Дзюбі? Була дуже велика агресія і вона залишається, природно. Я просто ненавиджу таких людей. Я йому написав спочатку в директ. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я першого дня війни.
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Через два-три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної. Інформаційна війна теж дуже важлива. Якби вони підтримали, люди б їх послухали. Можна було б урятувати сотні людських життів. Але вони цього не відстрілюють, не розуміють. Я не збагну, що у цих людей у голові. Ми говорили про це з Андрієм Ярмоленком. Їх усіх там не посадять за висловлювання.
Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він сам не побоявся. Я шукав контакти із Дзюбою, дзвонив, писав – заблокований скрізь", – поділився Миколенко у програмі Отдушивдушу.
Нагадаємо, Дзюба став на захист російського нападу на Україну, через що мав словесну перепалку з Віталієм Миколенком. УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою.
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