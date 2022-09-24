Президент ПСЖ розкритикував Реал за святкування тріумфу у Лізі чемпіонів – очевидна причина
Бос парижан Нассер Аль-Хелаїфі не втрачає жодної нагоди, щоб висловитись проти мадридського Реала через бажання створити Суперлігу.
"Дивно, що вони святкують перемогу в клубному змаганні УЄФА (в сезоні 2021/22 – прим.). Це найкращий клубний турнір у світі.
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Рідко коли ти можеш йти вже проти вже існуючого та фантастичного турніру і водночас брати у ньому участь, святкувати перемогу й насолоджуватись виграшем титулу. Це дуже рідкісне явище, якщо чесно. Ми не збираємось витрачати на це час, будемо продовжувати працювати", – цитує Аль-Хелаїфі Mundo Deportivo.
Нагадаємо, ПСЖ, маючи тісні зв'язки з керівництвом УЄФА, одразу ж виступив проти створення Європейської Суперліги, яку активно просував Реал. Наразі ідея турніру не увінчалась успіхом.
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