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"Можливо, я вирушу в якусь подорож": Вальверде заінтригував своїм майбутнім після відставки з Барселони

16:58 188 Читать на русском
"Можливо, я вирушу в якусь подорож": Вальверде заінтригував своїм майбутнім після відставки з Барселони
Ернесто Вальверде / Marca

Колишній наставник Барселони Ернесто Вальверде зізнався, що поки не прийняв рішення щодо свого наступного місця роботи.

"Мені дуже пощастило, що я тренував Барселону. Я розумію, що означає робота в цьому клубі. Дуже радий, що мені довелося це випробувати. Коли підписуєш контракт, розумієш, що все буде залежати від результатів. Тренер завжди несе відповідальність.

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Я не думаю про те, чи поставилися до мене справедливо. Але я розумію, що багато людей будуть обговорювати це питання. Важливо просто перевернути сторінку і не дивитися назад.

Поки що я не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього. Можливо, я вирушу в якусь дивну подорож. Коли Іньєста сказав, що їде до Японії, це теж виглядало дивно", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Вальверде покинув Барселону 14 січня. На заміну 56-річному фахівцю "синьо-гранатові" призначили Кіке Сетьєна.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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