"Возможно, я отправлюсь в какое-то путешествие": Вальверде заинтриговал своим будущим после отставки из Барселоны

Бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что пока не принял решения относительно своего следующего места работы.

"Мне очень повезло, что я тренировал Барселону. Я понимаю, что значит работа в этом клубе. Очень рад, что мне пришлось это испытать. Когда подписываешь контракт, понимаешь, что все будет зависеть от результатов. Тренер всегда несет ответственность.

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Я не думаю о том, отнеслись ли ко мне справедливо. Но я понимаю, что многие люди будут обсуждать этот вопрос. Важно просто перевернуть страницу и не смотреть назад.

Пока я не принял окончательного решения относительно своего будущего. Возможно, я отправлюсь в какое-то путешествие. Когда Иньеста сказал, что едет в Японию, это тоже выглядело странно", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Вальверде покинул Барселону 14 января. На замену 56-летнему специалисту "сине-гранатовые" назначили Кике Сетьена.

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