toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Мессі проти Абідаля: гравці Барселони стали на бік аргентинця

18:45 520 Читать на русском
Мессі проти Абідаля: гравці Барселони стали на бік аргентинця
Мессі, Суарес та Грізманн / Фото ФК Барселона

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль поки залишається в меншості у протистоянні з Ліонелем Мессі.

Гравці Барселони обговорили між собою конфлікт Мессі та Абідаля і одностайно підтримали свого колегу за футбольним полем, повідомляє AS.

Бартомеу викликав на килим Абідаля через конфлікт із Мессі

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Абідаль заявив, що футболісти каталонського клубу частково винні у звільненні Ернесто Вальверде з посади головного тренера Барси, а певні гравці не достатньо викладались на полі.

Мессі публічно наїхав на Абідаля через звільнення Вальверде – у Барселоні розгорівся скандал

Мессі публічно "поставив на місце" технічного секретаря "блаугранас", нагадавши, що кожен має відвідати за свої рішення. Також аргентинець закликав Абідаля назвати імена тих, хто "халтурив" під час матчів та тренувань.

blog_ava
Шахтар – Македонія ГП: перша впевнена перемога в 2020 році, повернення Бутка, нова зв'язка "гірників" та ложка дьогтю
14:30
3840
Теги
Іспанія Барселона Барселона Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу
    Україна — 16:574401 Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу
2
год
:
31
хв
Баварія
21:45
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук