Мессі проти Абідаля: гравці Барселони стали на бік аргентинця

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль поки залишається в меншості у протистоянні з Ліонелем Мессі.

Гравці Барселони обговорили між собою конфлікт Мессі та Абідаля і одностайно підтримали свого колегу за футбольним полем, повідомляє AS.

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Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Абідаль заявив, що футболісти каталонського клубу частково винні у звільненні Ернесто Вальверде з посади головного тренера Барси, а певні гравці не достатньо викладались на полі.

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Мессі публічно "поставив на місце" технічного секретаря "блаугранас", нагадавши, що кожен має відвідати за свої рішення. Також аргентинець закликав Абідаля назвати імена тих, хто "халтурив" під час матчів та тренувань.