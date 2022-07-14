Металіст 1925 продовжує готуватись до старту нової кампанії. Напередодні був 9 день, коли гравці повернулись з відпустки й приступили до занять. Але вечірнє тренування у Щасливому, що під Києвом, було особливим.

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На нього завітав головний тренер збірної України Олександр Петраков. Він спостерігав за процесом та активно спілкувався з наставником харків'ян Валерієм Кривенцовим.

Пресслужба Металіста 1925 з надією описує візит Петракова: "Хто знає, можливо, незабаром буде перший в історії клубу виклик гравця до лав національної збірної. Принаймні, футболісти наполегливо працюють і для цього також".