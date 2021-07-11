Мойєс здивував бажаним місцем роботи
Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс поділився думками щодо свого майбутнього та обрав пріоритетний напрям роботи.
Досвідчений фахівець готовий очолити збірну Шотландії, повідомляє BBC.
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"Чи маю я амбіції очолити збірну Шотландії? Так, тепер маю. Зараз я підійшов до того етапу кар'єри, коли мені справді до вподоби керувати клубом. Маю відчуття, що в мене ще є незавершені справи. Проте, думаю, що в потрібний час, коли все буде добре для мене і цей варіант буде підходящим для Шотландії, то ми подумаємо над співпрацею", – заявив керманич "молотків".
Нагадаємо, що Вест Хем офіційно продовжив контракт із Мойєсом до 2024 року. Уродженець Глазго в роки ігрової кар'єри виступав лише за збірну Шотландії U-18.
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