Опытный специалист готов возглавить сборную Шотландии, сообщает BBC.

Наставник сборной Шотландии дал амбициозное обещание после вылета с Евро-2020

"Есть ли у меня амбиции возглавить сборную Шотландии? Да, теперь есть. Сейчас я подошел к тому этапу карьеры, когда мне действительно нравится управлять клубом. Чувствую, что у меня еще есть незаконченные дела. Однако, думаю, что в нужное время, когда все будет хорошо для меня и этот вариант будет подходящим для Шотландии, то мы подумаем над сотрудничеством", – заявил наставник "молотков".

Напомним, что Вест Хэм официально продлил контракт с Мойесом до 2024 года. Уроженец Глазго в годы игровой карьеры выступал только за сборную Шотландии U-18.

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