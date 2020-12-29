Франков оцінив перспективи Ярмоленка у Вест Хемі після відставки Пеллегріні

Футбольний експерт та головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думками щодо майбутнього в англійському футболі півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка.

"Андрію Ярмоленку, якщо його не продадуть, доведеться освоюватися під керівництвом нового тренера. Зауважу, що можна скільки завгодно співчувати нашому футболісту з приводу його численних травм, але це ніяк не скасовує того, що подібна "кришталевість" дратує і буде дратувати будь-якого фахівця незалежно від національності і досвіду. Щось потрібно з цим робити!" – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Вест Хем офіційно звільнив Пеллегріні – Ярмоленко отримає нового тренера

Нагадаємо, керівництво лондонського Вест Хема вчора, 28 грудня, звільнило головного тренера Мануеля Пеллегріні. Команда демонструвала жахливі результати упродовж останніх місяців – усього вісім очок у 13 матчах чемпіонату Англії. Останньою краплею стала домашня поразка від Лестера (1:2) у 20-му турі. Вест Хем впритул наблизився до зони вильоту, випереджаючи 18-ту Астон Віллу всього на один пункт. Пеллегріні очолив Вест Хем влітку 2018 року.

Наш Андрій Ярмоленко через травму привідного м'язу стегна, не може допомогти "молоткам" у шалений період зимових свят – український вінгер пропустить від трьох до чотирьох тижнів. У поточному сезоні українець провів в АПЛ 15 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою