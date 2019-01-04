Мойєс може очолити Сток Сіті

Колишній наставник англійських Евертона, Манчестер Юнайтед та низки інших клубів Девід Мойєс незабаром може повернутися до тренерської діяльності.

Сток Сіті має намір звільнити Гарі Роуетта з посади головного тренера та призначити на його місце досвідченого шотландця. Про це повідомляє The Times.

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Боси "гончарів" незадоволені поточними результатами команди. Наразі Сток Сіті йде на 14-й сходинці Чемпіоншипу, проте від зони плей-офф відстає лише на 8 очок за 20 турів до кінця чемпіонату. Мойєс – фаворит керівництва команди зі Стаффордшира на посаду тренера в разі відставки Роуетта.

Девід Мойєс залишається без роботи з травня 2017 року, коли покинув лондонський Вест Хем. Шотландський наставник зробив собі ім'я в Евертоні, який тренував у 2002-2013 рр. Також він працював із Манчестер Юнайтед, Престоном, Реал Сосьєдадом і Сандерлендом.