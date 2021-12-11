Головний тренер Роми Жозе Моурінью вирішив особисто звернутись до луганської Зорі, яка в матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій відібрала очки в Буде-Глімта.

"Дякую за вашу чесність, що спробували виграти матч. Так само, як ЦСКА Софія зробив це проти нас. Це футбол, який ми всі любимо. Бажаю вам найкращого в майбутньому", – написав Моурінью в коментарях до публікації в Instagram Зорі.

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Додамо, що луганці зупинили Буде-Глімт (1:1), відібравши очки в норвезького клубу, та не дали їм очолити групу. Перше місце у квартеті гарантує пряму путівку до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Рома у паралельному матчі переграла софійський ЦСКА, набравши 13 очок, що дозволило випередити Буде-Глімт у боротьбі за перше місце у групі.

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