Главный тренер Ромы Жозе Моуринью решил лично обратиться к луганской Заре, которая в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций отобрала очки у Буде-Глимта.

"Спасибо за вашу честность, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА София сделал это против нас. Это футбол, который мы любим. Желаю вам лучшего в будущем", – написал Моуринью в комментариях к публикации в Instagram Зари.

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Добавим, что луганчане остановили Буде-Глимт (1:1), отобрав очки у норвежского клуба и не дали им возглавить группу. Первое место в квартете гарантирует прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций.

Рома в параллельном матче обыграла софийский ЦСКА, набрав 13 очков, что позволило опередить Буде-Глимта в борьбе за первое место в группе.

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